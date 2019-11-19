Snapchat審查政治廣告 防止欺騙及誤導

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（法新社舊金山19日電） 社群媒體Snapchat母公司Snap 今天證實，他們對Snapchat平台上所有廣告進行審查，其中包括政治廣告，以確保廣告內容沒有欺騙不實或誤導之嫌，這類內容禁止在平台出現。

Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）接受美國財經媒體CNBC專訪時說：「我們對所有廣告進行審查，包括政治廣告。」

史匹格表示：「我想我們試圖在我們平台上為政治廣告特辟一處，尤其是我們觸及許多年輕選民和首投族。」

史匹格還說：「我們希望他們能夠參與政治對話，但我們不允許像是假消息出現在廣告中這種事情發生。」

Snap的政策禁止具欺騙性及誤導性的政治廣告，公司內部團隊會對這類付費內容進行審查，以確保它們不違反公司規定。

Snap的策略顯然是走中間路線，臉書（Facebook）對政治廣告中已證明不實的內容採取縱容態度引發爭議，社群網站推特（Twitter）則決定禁止所有政治廣告。

推特10月30日宣布禁止所有政治廣告，稱此舉目的是反擊政治人物散播假消息，將於11月22日實施，但有關運動人士對於社會公益議題表達的擔憂會予以處理。

推特上周表示，社會或環保相關議題中「基於公益」（Cause-Related）的訊息，將不在政治廣告禁令之內。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，政治廣告並非公司營收的主要來源，但他相信讓每個人「發聲」很重要，而且禁止政治廣告將有利於在位者。10

© 2019 AFP