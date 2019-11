伊朗漲油價引發示威 最高領袖：已擊退敵人

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社德黑蘭19日電) 伊朗政府14日宣布調漲汽油價格,引發全國各地抗議四起,造成至少數十人喪命。伊朗最高領袖哈米尼則宣稱,動蕩並非是人民的運動所引發,伊朗境內的敵人已遭擊退。

遭美國制裁重創的伊朗,因政府調漲汽油價格高達200%,並實施配給,境內各城市15日爆發示威抗議。

示威一開始,許多汽車駕駛將車子擋在首都德黑蘭和其他地方的主要道路上,之後抗爭行動迅速蔓延到至少40座城市與城鎮,加油站遭放火、警察局遇襲、商店也被洗劫一空。

伊朗官員已證實5人喪命,其中包括3名被「暴徒」刺死的安全人員。然而,總部設在倫敦的國際特赦組織(Amnesty International)今天表示,據信已有100多名示威者喪命。

流血衝突邁入第4天,當地網路幾近全被封鎖,很難查明整體事件的規模。

哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)今天晚間在國營電視台播出的演說中表示:「我們已經在軍事領域擊退敵人,我們已經在政治戰爭中擊退敵人。」

他還說,這起動蕩並非人民運動引發的結果,「最近的行動是安全問題,並非來自人民。我們擊退了敵人」。

鮮少播出任何異議消息的伊朗國營電視台,罕見播出戴着面具的年輕人顯然正與安全部隊發生衝突的畫面。

聯合國(UN)今天呼籲各方克制,並對可能有數十人在暴力衝突中遇害的消息表達關切。聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights)指出,伊朗當局據傳以實彈對付示威者,在全國各地造成「大量死亡」,這令人感到憂心。

國際特赦組織也提到,「實際死亡人數可能要高得多,有些通報認為有多達200人喪生」。

