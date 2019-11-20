在佛教古城堅守天主信仰 阿育他耶人翹首迎教宗

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（法新社泰國阿育他耶20日電） 300多年前，大無畏的歐洲傳教士踏上一個強大的佛教王國，在河岸旁建了一座教堂。這裡是泰國天主教的發祥地，也是教徒們今天翹首期盼，迎接教宗方濟各來訪之處。

方濟各（Pope Francis）搭乘的飛機中午已抵達泰國曼谷廊曼國際機場（Don Mueang International Airport），展開亞洲訪問的第一站。

距首都曼谷約1小時車程的阿育他耶（Ayutthaya,又稱「大城」）現在是座死寂城市，只有隨處可見的佛教遺跡與不時出沒的背包客；但好久以前，這裡卻是座生氣勃勃的大都會，常看到東西使節在此會面。

正因阿育他耶如此繁榮，羅馬教廷才會在350年前亞洲宣教工作還危險重重、屢遭質疑的年代，成立了「暹羅（泰國古稱）宣道團」（Mission de Siam）。

他威沙克（Tweesak Kitcharoen）神父最近在聖若瑟堂（St. Joseph）主持彌撒後表示：「這座教堂被看作泰國天主教的心臟。」

在佛寺如林之處熬過篳路藍縷、敵視的眼光，也走過了戰亂，聖若瑟堂堅守着天主教信仰。

他威沙克說，原本的教堂在大約1666年興建，但大家覺得有點太小，後來再蓋的教堂在緬甸人1767年洗劫此地時付之一炬，之後歷經兩次重建。

18世紀晚期，泰國首都遷到曼谷，但阿育他耶的天主教社群仍堅守此地。

17日約100名信徒前來聖若瑟堂參加周日禮拜，用泰文唱着詩歌，跪地祈禱。泰國現有38萬天主教徒，約佔總人口的0.5%。

聽到教宗即將來訪，紀念聖若瑟堂興建周年的消息，天主教社群激動不已。

62歲的普拉瑞（Prathuang Boonkong）打算參加教宗主持的彌撒：「我以前只在電視上看過他，沒想到現在終於有機會和他見面了。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP