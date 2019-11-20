媒體關注聚焦電話門 烏克蘭總統：厭倦了

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（法新社基輔19日電） 美國總統川普因傳施壓烏克蘭調查政敵面臨彈劾調查，公開聽證會進入關鍵周，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，他的國家對與川普醜聞有關的問題感到「厭倦」了。

澤倫斯基在和來訪的捷克總理巴比斯（Andrej Babis）在基輔召開共同記者會後，抱怨說：「我們有自己的國家、有自己的獨立性、有自己的問題。」

法新社報導，華府上周展開彈劾調查公開聽證會，釐清美國總統川普（Donald Trump）是否下令扣住對烏克蘭的軍事援助，以換取烏克蘭調查川普2020年總統大選可能的對手拜登（Joe Biden）和其子韓特（Hunter Biden）。

一名美國記者今天問澤倫斯基，當時是否準備展開調查，了解韓特和烏克蘭能源公司Burisma間的關係，以作為對川普的讓步。

澤倫斯基說：「烏克蘭每一個人都受夠了Burisma。」他接着快速離開滿是記者的房間。

41歲的澤倫斯基過去是喜劇演員，4月當選烏克蘭總統，7月與川普的一通電話，讓他深陷美國彈劾醜聞風暴中心。

烏克蘭據傳被要求調查韓特2014年4月到2019年4月擔任Burisma董事期間的商業行為。那家公司被控涉有弊端。

烏克蘭國內目前正試着推動重要改革，全球卻只關注電話門，澤倫斯基對媒體的窮追猛打十分不悅。

上個月一場馬拉松式記者會中，澤倫斯基表示不想被「捲入」這起醜聞，因為這可能會損害烏克蘭利益。

澤倫斯基說：「我非常尊重美國和美國政治，但我們不是美國的維護人員，我們是獨立的國家。」

烏克蘭十分倚重美國這個盟友，尤其是烏東分離主義者在俄羅斯撐腰下，境內抗爭許久以來都無法落幕。

© 2019 AFP