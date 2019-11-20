射傷逾200示威者眼睛 智利警方停用橡膠鳥彈

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（法新社聖地牙哥19日電） 智利警方今天宣布，停止在鎮壓街頭示威時使用疑似內含金屬的橡膠鳥彈。智利當局先前在鎮暴時動用這種子彈，導致200多名示威者眼睛受傷，引發眾怒。

在社會經濟不平等和其他問題引髮長達一個月的抗議後，智利警察部隊卡賓槍騎兵（Carabinero）領導人羅薩（Mario Roza）宣布這項決定。「為求謹慎，已下令禁止使用這種非致命彈藥作為防暴工具。」

警方表示，這些小型鳥彈由橡膠製成，但智利大學研究從受傷示威者身上取出的彈藥後發現，這些鳥彈內含金屬，除了20%的橡膠成分，其餘80%包含二氧化矽、硫酸鋇及鉛，代表這些子彈硬得跟「滑板輪」一樣。

羅薩解釋說，在報告出爐後展開的內部調查也發現，鳥彈販售公司所提供的資訊與研究有所「出入」，並表示從今天起，這種武器只能比照「槍枝」，在有立即死亡威脅下，「作為極端措施及僅限自我防衛」用途使用。

眼睛受傷的示威者已成智利抗議象徵。據智利醫科大學（Medical University of Chile）和人權組織表示，智利示威活動的受傷人數，已超過法國「黃背心」、香港「反送中」或以巴衝突等全球其他抗議地區的受害者人數。

智利掀起示威浪潮昨天屆滿一個月，幾乎天天都能看見街頭抗議。這場抗爭從高中生拒付調漲的地鐵票展開，隨後演變成這個南美洲國家1990年恢復民主後的最嚴重社會危機。（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP