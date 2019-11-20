玻利維亞示威者包圍燃料廠 警欲打破封鎖爆衝突

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（法新社拉巴斯19日電） 玻利維亞前總統莫拉萊斯的支持者封鎖道路，切斷對行政首都拉巴斯的燃料供應，公共監察員辦公室說，安全部隊試圖解除封鎖時與示威群眾爆發衝突，造成3人死亡、30人受傷。

莫拉萊斯（Evo Morales）的支持者包圍愛爾阿托（El Alto）一處燃料廠，導致鄰近的拉巴斯（La Paz）燃料嚴重短缺，玻國軍警採取行動，試圖打破封鎖。

監察員辦公室發言人說，其中兩名死者被炮火擊中，包括一名31歲男性。

這名發言人說，「我們正在要求當局進行調查」，還說有30人受傷，他們都是莫拉萊斯的支持者。

軍方在聲明中說，「煽動者和蓄意破壞者使用威力強大的爆炸物」，在愛爾阿托攻擊並摧毀了一部分的森卡塔（Senkata）燃料廠。

據「泛美人權委員會」（Inter-American Commission on Human Rights）統計，自玻利維亞10月20日選後發生動亂以來，這波警民衝突將死亡總人數推升至27人。

警方和軍隊出動裝甲車確保通往拉巴斯的路線安全無虞後，約50輛汽、柴油和液化石油氣油罐車組成的車隊一周多來首度離開森卡塔燃料廠。

莫拉萊斯的支持者指控艾尼茲（Jeanine Anez）出任臨時總統形同政變，上周在愛爾阿托這座燃料廠周圍豎起路障，以示抗議。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP