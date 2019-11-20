美國通過香港人權法案引發市場憂慮 亞股收跌

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（法新社香港20日電） 美國聯邦參議院昨天通過「香港人權與民主法案」，市場對美中貿易談判的憂慮再起，亞洲股市今天收盤下跌。華府通過這項支持香港公民權的法案，很可能激怒北京當局。

近期鮮少傳出關於美中小規模貿易協議談判進展的確切消息，對此，投資人已越來越不安，而美國參議院又在昨天通過「香港人權與民主法案」。

美中小規模貿易協議有助於解決兩國持續已久的僵局，這兩大經濟強權陷入對立，經濟受到衝擊。

美國聯邦眾議院上個月通過「香港人權與民主法案」時，中國就已為此動怒，並表示「強烈憤慨」。

中國越來越難以平息香港持續多月的示威抗議，對此，美國國會議員逐漸感到擔憂。「香港人權與民主法案」支持香港「人權和民主」，且揚言撤銷香港的特殊經濟地位，不過，這項法案必須經過總統川普簽署生效。

「香港人權與民主法案」要求川普對華府賦予香港的特殊貿易地位進行年度審查，並允許對侵犯人權的香港和中國公務人員實施制裁。侵害人權的行為包含「非常規引渡」。

雖然觀察家普遍預期美中雙方最終會達成某種協議，作為更廣泛協議的一部分，但兩國達成共識的路途顛簸，令全球股市投資人深感焦慮。

美國副總統彭斯（Mike Pence）昨天警告，香港情勢可能使任一協議複雜化。

川普昨天再次提高美國對中國貨品施加更多關稅的可能性，他警告說：「如果我們沒有和中國達成協議，我會將關稅調得更高。」這番言論也增添投資人不安情緒。

香港股市恆生指數終場下跌0.8%，收26889.61點。上海綜合指數下挫0.8%，收2911.05點。東京股市日經225指數下跌0.6%，收23148.57點。

新加坡股市收盤下跌0.3%，首爾股市重挫1.3%，台北股市下跌0.2%。馬尼拉和曼谷股市也收黑。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP