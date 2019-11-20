美國防部報告：伊朗飛彈軍火 中東無人能敵

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（法新社華盛頓19日電） 美國防部報告今天指出，數十年制裁下來，伊朗依舊成功發展出自己的飛彈軍火庫，且火力比其他任何中東國家都來得龐大，包括以色列。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）的研究報告說：「伊朗擁有全面性飛彈研發計畫，飛彈武力的規模和精密度持續升高，即便數十年來持續端出反擴散措施，欲遏止其相關進展。」

報告說，伊朗「擁有中東最龐大飛彈實力」，且已研發出射程可達2000公里的飛彈，以色列和沙烏地阿拉伯都在射程之內。

然而，在美國制裁下，伊朗今年軍事預算稍減，未來可能會進一步刪減。伊朗2017年軍事預算為207億美元。

根據2015年核子協議，聯合國對伊朗實施的武器禁運即將於2020年10月到期。川普政府去年退出協議，對伊朗祭出新一輪制裁，另外5個協議簽署國，即俄羅斯、中國、英國、法國和德國，則持續遵守協議。

美國國防情報局的伊朗專家桑德斯（Christian Saunders）警告，協議2020年10月一到期，「將提供德黑蘭當局機會，購進數十年來遙不可及的先進軍力」。

© 2019 AFP