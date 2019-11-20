美駐歐盟大使捲入川普彈劾調查 好差事卻陷入風暴中心

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（法新社華盛頓20日電） 美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭曾是連鎖精品旅館的富裕老闆，還捐獻100萬美元給總統川普的就職委員會，換來駐歐的好差事。但赴任16 個月後，他就陷入彈劾川普聽證會的風暴中心。

62歲的桑德蘭（Gordon Sondland）10月在美國聯邦眾議院各委員會的第一輪詢問中表示：「對我來說這是很糟糕的經驗。」

川普（Donald Trump）被控今年7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，要求對方調查可能參加明年總統大選的民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden）。此舉若屬實，川普就涉嫌濫權，眾議院正進行聽證調查，藉此決定是否彈劾川普。

桑德蘭的糟糕經驗可能會變得更糟，他今天將再度前往國會作證，這次是在眾議院情報委員會，且聽證會將透過電視直播，近日揭露的一些新消息也讓他壓力更大。

身為駐歐盟大使，桑德蘭被捲入此案有些奇怪，因為烏克蘭並非歐盟成員國。

美國駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor）上周對眾議院彈劾小組表示：「美國駐歐盟大使在烏克蘭政策中發揮作用，這有點不尋常。」

負責歐洲事務的國務院副助理國務卿肯特（George Kent）及前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）也有同樣的想法。

肯特說：「駐歐盟大使加上能源部長，深度涉入美國對一個非歐盟國家的政策，我覺得有點不尋常。」

桑德蘭、能源部長裴利（Rick Perry）和美國派去烏克蘭的前特使佛克爾（Kurt Volker）自稱是「三好友」（Three Amigos），他們宣稱可直接依照白宮要求協調美國對烏克蘭的政策。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP