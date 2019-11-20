聯合國警告 全球化石燃料產量遠高於限制

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎20日電） 聯合國和頂尖研究團體今天發布報告警告，全球已規畫或準備進行的石油、天然氣和煤炭產量，將遠遠超越抑制全球暖化讓地球維持適合人居所需的產量目標。

聯合國環境規畫署（UN Environment Programme）和4個氣候變遷研究中心聯合發布報告指出，全球預計生產的化石燃料總量，較為了讓地表溫度較工業革命前水準升高不超過攝氏2度所容許的燃燒量，超出達50%。

若將地表升溫幅度限制在攝氏1.5度，則計畫中的化石燃料產量將較容許數量超出1倍多。2015年達成的巴黎氣候協定，要求將全球暖化限制在遠低於攝氏2度水準，可能的話僅升溫攝氏1.5度。

儘管截至目前全球僅升溫攝氏1度，但全世界已出現逐漸增強的致命熱浪、洪災和超級風暴，而超級風暴因海平面加速上升而破壞力更強大。

研究人員警告，煤炭、石油和天然氣供應的「過度投資」，與未來數十年必須大幅縮減溫室氣體排放的目標，兩者直接相衝突。

聯合國去年發布的報告斷定，若要抑制地表升溫僅攝氏1.5度，則全球二氧化碳排放必須在2030年底前減少45%，並於2050年底前達到「凈零排放」。

斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）美國中心主任賴薩魯斯（Michael Lazarus）表示：「我們首次展現，巴黎（氣候協定的）溫度目標，和各國煤炭、石油和天然氣的生產計畫及政策，兩者間落差有多巨大。」

報告還說，其中煤炭預計產量和巴黎協定目標落差最大。各國計畫於2030年底前生產的煤炭，較暖化抑制在攝氏2度所容許產量多出150%，也較抑制在攝氏1.5度所容許產量多出280%。

中國是全球最大煤炭生產國，2017年佔全球產量超過40%。中國煤炭產量自2000至2013年暴增一倍，在短暫減少後又恢復成長趨勢。

© 2019 AFP