英格蘭抗水患 藉助大自然工程師河狸修築堤壩

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（法新社倫敦20日電） 業務涵蓋歷史古跡與鄉村管理的英國保育組織「國家信託」（National Trust）今天宣布，預定明年初在英格蘭南部兩地施放天生會修築堤壩的歐亞河狸，協助對抗水患。

其中一地的計畫經理伊爾德利（Ben Eardley）指出：「河狸修築的堤壩在乾季可儲水，此外還有助降低下游暴洪、減少河岸侵蝕，攔截淤泥也可改善水質。」

河狸素有「大自然工程師」美譽，它創造的濕地環境可供小至昆蟲、大至野禽等許多物種棲息。

「國家信託」將在英格蘭西南部艾斯穆國家公園（Exmoor National Park）附近的霍尼柯特莊園（Holnicote Estate），以及英格蘭南岸南唐斯（South Downs）邊緣的黑唐莊園（Black Down Estate）各施放一對河狸。這些河狸將生活在有柵欄隔離林地，專家將監測棲地變化。

「國家信託」計畫於2025年前讓2萬5000公頃土地重新成為大量野生動植物的棲地。

英國氣象局（Met Office）資料顯示，英格蘭北部近幾周遭逢嚴重水患，部分地區創下有紀錄以來最潮濕秋季。英格蘭光是今天早上就有18起水患警報，另有58起可能淹水警告。

© 2019 AFP