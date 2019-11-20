菲總統杜特蒂稱電子菸有毒 揚言要禁

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（法新社馬尼拉20日電） 菲律賓已有一部分反菸法規是亞洲最嚴苛，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）還表示，他將下令禁止電子菸，因為電子菸「有毒」。

杜特蒂因不惜在反毒運動中殺人而在國際間聲名狼藉，但他也廣泛禁止在公共場所抽菸，這是他承諾以強硬手段處理社會失序問題的一部份。

杜特蒂昨天晚間在記者會中說，將禁止使用及進口電子菸，但未說明確切時程。

曾是菸槍的杜特蒂說：「我會禁止電子菸，包括使用和進口。我希望大家聽明白，請（媒體）報導讓他們知道。你知道為什麼嗎？因為（電子菸）有毒。」

他說，現在被稱為電子菸的東西，「最好戒掉，因為如果你在室內抽，我會下令逮捕你」。

菲律賓衛生當局數天前通報全國第一起與電子菸有關的肺部損傷病例，患者是一名16歲少女，已經住院。

過去10年來，電子菸極受歡迎，但在美國，與電子菸有關的死亡和疾病案例令人對這種產品越加謹慎。

今年9月，印度出於擔心電子菸對年輕人的影響，加入禁止電子菸進口、販售、製造、宣傳的國家之列。其他禁用的地方還有巴西、新加坡、泰國及美國麻薩諸塞州（Massachusetts）。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP