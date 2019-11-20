外交官提爆炸性證詞：川普下令施壓烏克蘭

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（法新社華盛頓20日電） 美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭今天在彈劾調查聽證會中表示，他依照總統川普的命令尋求與烏克蘭達成「交換條件」，讓烏克蘭調查川普的政治對手以交換兩國領袖在白宮舉行高峰會。

國會眾議院繼續進行對川普的彈劾調查聽證會，桑德蘭（Gordon Sondland）在電視轉播的公開聽證中提出上述爆炸性證詞。他指出，他相信川普想施壓烏克蘭，調查川普在2020年大選競連任時的可能民主黨挑戰者拜登（Joe Biden）。

桑德蘭在國會作證特別受到外界注意，因為他原本是川普的盟友。他在眾院情報委員會作證時說：「我們是遵奉總統命令行事。」

他表示，川普強迫美國外交官配合自己的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）辦事。朱利安尼曾任紐約市長。

桑德蘭說，川普延後提議與烏克蘭新總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）舉行高峰會，朱利安尼當時要求基輔當局公開宣布，將會調查民主黨籍前副總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）任職董事的公司。

朱利安尼也要求澤倫斯基調查一項普遍認為不可信的陰謀論，即烏克蘭曾在民主黨的伺服器植入證據，以栽贓俄羅斯干預2016年的美國總統大選。

桑德蘭說：「朱利安尼先生提出這些要求，是安排澤倫斯基總統訪問白宮的交換條件。」

他又說，關於白宮為何暫緩提供烏克蘭3億9100萬美元安全援助的問題，他「從未獲得清楚的答覆」，但他「後來認為」這也與川普要求進行的調查有關。

© 2019 AFP