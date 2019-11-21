德前總統魏茨澤克之子 醫院演講後遭刺殺

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（法新社法蘭克福20日電） 德國警方今天說，一名歹徒在柏林的醫院刺死前總統魏茨澤克（Richard von Weizsaecker）的兒子，造成另一人重傷。

魏茨澤克的59歲兒子佛里茲（Fritz von Weizsaecker）是醫生，昨晚在西柏林沙洛屯堡區（Charlottenburg）的城堡公園醫院（Schlosspark hospital）發表完肝臟疾病演講後遭人刺中脖子，當場搶救無效、宣告不治，身後留下4名子女。

攻擊他的歹徒遭其他在場人士制伏，其中一人因此受到重傷。檢方表示，57歲的歹徒是從德國西部萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）家鄉持刀搭乘火車前往柏林，他被診斷出有「急性精神病」，可能有普遍厭惡魏茨澤克家族的妄想。

「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，犯嫌曾研究前總統魏茨澤克展開政治生涯前，於1960年代在化工大廠百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）董事會所擔任的角色。

據報百靈佳殷格翰當時向美國供應製成橙劑的部分化學物質。橙劑是一種用在越戰的強大落葉劑，會對暴露橙劑的人類造成嚴重健康問題。

魏茨澤克被視為德國最偉大的戰後政治人物之一，他在1984年到1990年擔任德國聯邦總統，兩德統一後在1990年到1994年續任總統。他曾是基督教民主黨（CDU）的國會議員，曾任國會下議院副議長及西柏林市長，於2015年辭世。

© 2019 AFP