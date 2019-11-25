億萬富豪彭博下個人生目標 放眼白宮寶座

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（法新社紐約24日電） 有着精明能幹的億萬富豪形象、曾任3屆紐約市長，又是一名氣候變遷倡導者的彭博（Michael Bloomberg）正放眼下一個人生目標：美國總統大位。

77歲的彭博是財經資訊界鉅子，他今天宣布，將投入2020年民主黨總統候選人提名之爭，但他還有些進度要趕。

彭博成為了民主黨第18位參選人。其中聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）、前副總統拜登（Joe Biden）和參議員桑德斯（Bernie Sanders），全都是70歲古稀之年的等級；與彭博一樣是億萬富豪的思特爾（Tom Steyer）也在競逐之列。

彭博將藉助自己的財富為角逐總統大位鋪路。他被「富比世」雜誌（Forbes）列為全球第15富，主張開徵富人稅的華爾街批評者華倫和桑德斯，皆被彭博視為「極端主義分子」。

1942年2月14日出生於猶太家庭的彭博，他的父親曾是一家乳製品公司會計師。他在約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）讀電機工程學系的成績出色，隨後在哈佛商學院取得工商管理碩士（MBA）學位。

彭博於1966年任職薩洛蒙兄弟投資銀行（Salomon Brothers），不久後就升遷成為合夥人，最後帶着總額1000萬美元（約新台幣3億532萬元）的現金和債券獎金離職。

他和夥伴溫以樂（Matthew Winkler）創辦了財經媒體彭博有限合夥企業（Bloomberg LP），以創新的電腦終端機為股票交易帶來革命，讓金融家獲得資料的速度比以往快得多。（譯者：吳升鴻/核稿：陳昱婷）

© 2019 AFP