多國逾60醫師公開信 憂維基解密亞桑傑死於獄中

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（法新社倫敦24日電） 來自多個國家60多位醫師連署的一封公開信今天發布，內容指出他們擔心維基解密（Wikileaks）創辦人亞桑傑健康情況很糟，可能會讓他死在高度戒備的英國監獄裡。

現年48歲的澳洲公民亞桑傑（Julian Assange）仍在極力反抗，希望能避免被引渡到美國受審。美國以間諜法（Espionage Act）指控亞桑傑，若定罪最高可處175年徒刑。

這群醫師致函英國內政大臣巴特爾（Priti Patel），呼籲讓亞桑傑從倫敦貝爾馬什（Belmarsh）監獄移往大學教學醫院。

2010年亞桑傑在維基解密網站上公開了美國軍事與外交機密檔案，內容有關美國轟炸阿富汗與伊拉克行動，令美國政府相當難堪。

醫師們在長達16頁的公開信中表示：「我們以醫師身分寫這封公開信，對亞桑傑的身體與心理健康情況，表達嚴重關切。」

法新社報導，這群醫師來自美國、澳洲、英國、瑞典、義大利、德國、斯里蘭卡與波蘭。他們「擔心亞桑傑健康狀況」是否禁得起法院的全程審理。引渡案預定明年2月開庭。

公開信中寫道，亞桑傑身心方面健康都亟需專家醫療評估。「如未及時評估與治療，就目前狀況而言，我們真正擔心，亞桑傑可能會死於獄中。」

亞桑傑有半年未公開露面，上月在倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）出庭時，看來很虛弱，似乎連自己生日都快記不起來。當法庭審理結束時，他對法官說，他並不了解法庭上發生了什麼事。

那是亞桑傑在今年4月被厄瓜多駐英大使館戲劇性驅離後，首度公開露面。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP