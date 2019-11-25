平息動蕩露曙光 玻利維亞臨時總統簽新選舉法案

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（法新社拉巴斯24日電） 玻利維亞臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）今天簽署新選舉法案，成為邁向結束數周動蕩、揮別拉丁美洲左翼象徵莫拉萊斯（Evo Morales）統治時代的關鍵一步。

國會昨天替沒有前總統莫拉萊斯參與的新選舉敞開大門。自行宣布擔任臨時總統的右翼參議員艾尼茲今天簽署這項關鍵法案，並誓言舉行「乾淨、公平且透明的」選舉。她說：「我們要用民主恢復民主。」

玻國首位原住民總統莫拉萊斯執政近14年，在今年10月大選尋求第4任期並於選後宣稱勝選，但反對派團體稱計票結果遭人動手腳，引發社會動蕩。在喪失軍隊支持後，莫拉萊斯本月10日辭職逃往墨西哥。

這項法案同時宣告10月20日選舉結果無效，並允許重新舉行大選。最重要的是，法案禁止擔任前兩任期的人選尋求連任相同職務，也就是阻止莫拉萊斯在新的大選中再度出馬角逐總統一職。

玻利維亞國會也需要同意成立新的7人選舉法庭，取代先前因被控操弄選舉結果而遭免職的小組成員。籌組選舉法庭後，他們必須設定新選舉日期並在120天內舉行大選。艾尼茲先前表示，她希望能儘快舉行。

10月20日大選引發玻利維亞16年來最嚴重政治動蕩，重新舉行總統大選被視為是平息動蕩的關鍵。

行政首都拉巴斯（La Paz）街邊小販羅德里格斯（Marlene Rodriguez）告訴法新社：「我們想要新大選。為何？因為每件事要透明化，就像原本應該的那樣；因為鄉下地方跟各地得尊重我們的選票，這就是所謂民主。」

10月大選爭議引發的暴力迄今造成32人喪生，示威者封路導致拉巴斯及其他城市出現嚴重燃料及糧食短缺，更看到效忠莫拉萊斯的原住民與多居住在城市的中上階級分歧加深。

© 2019 AFP