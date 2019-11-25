杜特蒂拔掉副總統督導反毒職務

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（法新社馬尼拉25日電） 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的幕僚今天表示，總統昨天已解除副總統羅貝多對反毒戰爭的督導；杜特蒂此前稱羅貝多「腦殘」，不值得託付國家機密重任。

54歲的羅貝多（Leni Robredo）受命督導杜特蒂的招牌掃毒戰爭還不到3周就被拔掉。菲國警方被控在掃毒戰爭里犯下不人道的罪責，殺害數千毒品犯嫌，羅貝多誓言對此改革。

杜特蒂的發言人帕內洛（Salvador Panelo）在宣布羅貝多即刻解職的聲明中說：「副總統在督導一職上過度在意、迎合國際關注。本質上，副總統所為只是讓國家難堪。」

羅貝多的發言人表示，他不知道羅貝多有收到正式被解職的通知，只淡淡地回說「一如既往，在沒有告知她（指羅貝多）的情況下，就先對媒體宣布」。

杜特蒂與政治盟友在公開批評羅貝多後，終於決定解除她督導反毒的職務；羅貝多曾誓言要在擔任督導期間，終止反毒戰爭里「無意義」的殺戮。

有人懷疑，杜特蒂任命羅貝多督導反毒，搞不好是挖洞給羅貝多跳，不然就是對羅貝多屢次批評掃毒所做的衝動回應。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，羅貝多提出改革的倡議，從未真正有機會（進行）

© 2019 AFP