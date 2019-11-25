澳媒披露中國派特工選議員 澳洲情報首長：早已展開調查

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（法新社雪梨25日電） 澳洲安全情報組織（ASIO）發出聲明表示，澳洲正在調查中國試圖安插特工進入國會當議員的說法。

澳洲的電視台披露，疑為中國諜報的集團提供100萬澳元（約新台幣2110萬元）給32歲的墨爾本豪華車經銷商趙波（Bo "Nick" Zhao，音譯），要他代表澳洲自由黨（Liberal Party）角逐澳洲聯邦國會議席。報導一播出後，ASIO昨夜罕見發出聲明。

ASIO總監勃吉斯（Mike Burgess）在聲明中說：「ASIO認真看待第九頻道（Nine Network）節目『60分鐘』（60 Minutes）報導的指控內容。澳洲人民可以放心，ASIO先前就知道今天報導的事件且已在積極調查中。」

勃吉斯表示，由於全案涉案人尚待死因調查，加上情報單位的調查需避免受干擾，他不能也不宜多做評論，但「敵方外國情報活動持續對我國及安全構成真正威脅。ASIO將繼續面對和抵抗外國在澳洲的干涉和間諜活動。」

報導是由「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）、「60分鐘」和「世紀報」（The Age）等媒體共同發出。內容引述趙波同事的友人與西方消息人士的話指出，趙波曾告訴ASIO，大約一年前與他接觸的是墨爾本商人陳春生，陳是響應中國「一帶一路」政策的德鴻國際投資有限公司（Prospect Time）老闆。

陳老闆否認認識趙波或涉入中國情報活動；然而消息人士說，澳洲有關當局認定陳老闆曾與趙波接觸。

趙波今年3月發現陳屍墨爾本的汽車旅館。墨爾本警方未能確定他的死因，已交由法醫鑒定。

「雪梨晨驅報」、「60分鐘」和「世紀報」23日共同發出的另一篇報導披露，自稱是中國間諜的王立強（Wang Liqiang）因有所覺悟，向ASIO供出中國軍情單位直接干擾香港和台灣政壇的細節，並向澳洲尋求政治庇護。

中國公安機關23日晚間回應表示，26歲的王立強是福建人，無業，2016年因詐騙他人錢財被福建省的法院判刑，今年4月在上海又另涉詐欺案遭立案偵辦，所持中國護照與香港證件均為偽造。

報導指出，趙波事件與王立強是兩件事。

© 2019 AFP