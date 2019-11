廣告 繼續瀏覽後續

(法新社巴黎25日電) 法國總理菲力普今天宣布,將採取新措施加強法律保護,對抗以女性為目標的暴行。法國境內女性遭現任或前任伴侶殺害案件數量驚人,各界對此感到越來越擔憂。

菲力普(Edouard Philippe)宣布當局將採取新措施。今天也是聯合國「消除對婦女暴力國際日」(International Day for the Elimination of Violence against Women)。兩天前,成千上萬人走上法國各地街頭聲援女性。

菲力普表示,當局將採取措施,擴大暴力定義,包括解釋騷擾行為如何導致他人自殺。

法新社根據媒體報導的逐案研究結果顯示,法國境內今年以來至少117名女性遭現任或前任伴侶殺害。

此數據顯示,女性遭殺害現象沒有改善趨勢。法國去年有121名女子遭殺害。

根據最新官方數據,法國每年有21萬3000名女性淪為肢體暴力或性暴力受害者,而加害者是她們的伴侶或前伴侶。

菲力普宣布的這項計畫中,把重點放在終止法國法律上的「荒謬」和「功能不彰層面」,確保女性能受到更好保護。

