羅馬尼亞總統成功連任 自稱如救火員防國家崩壞

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（法新社布加勒斯特24日電） 羅馬尼亞中間偏右總統約翰尼斯成功連任。他因有日耳曼血統被稱為「德國人」，行事風格冷靜但被批評缺乏領袖魅力，力推法治與打貪，自稱是防止國家崩毀的「救火員」。

約翰尼斯（Klaus Iohannis, 前譯伊爾哈尼斯）從政前曾擔任物理教師。2014至2019年首度任職期間，他運用有限總統職權，支持民間反貪抗議運動及提升與美國的關係。儘管他因避免與政治對手辯論遭批評，選民對社會民主黨（Social Democratic Party, PSD）的厭惡，終究讓他得以擊敗左派政黨黨魁、前總理登琪拉（Viorica Dancila），順利連任。

法新社報導，60歲的約翰尼斯在第一任期間與社民黨持續不合，否決其諸多提案，包括針對數項貪腐罪的除罪化倡議。儘管共產政權名義上已於1989年結束統治，左翼社民黨仍長期把持羅馬尼亞政治。

羅馬尼亞24日舉行總統大選第二輪投票前，約翰尼斯承諾，將與由國家自由黨（National Liberal Party, PNL）領軍的新政府合作打擊貪腐。約翰尼斯曾任國家自由黨黨魁。

確定勝選後，約翰尼斯對記者表示：「一個現代化、歐洲化的正常羅馬尼亞今天贏得勝選。」

在對外政策方面，約翰尼斯選擇與美國友好，在美國總統川普任內曾兩度造訪白宮，獲讚譽是能解決羅馬尼亞貪腐問題的人物。

前外交部長迪亞科內斯庫（Cristian Diaconescu）指出：「值羅馬尼亞親西方價值立場遭質疑之際，約翰尼斯是我們和外國夥伴溝通的渠道。」

不過，就連約翰尼斯的支持者有時也抱怨他不夠強勢，其中一個例子就是他屈服於壓力，讓一位反貪檢察官遭免職。

此外，約翰尼斯也因公開演說能力欠佳、拒絕接受深度專訪以及與政治對手辯論而遭批評。

對於與登琪拉辯論，約翰尼斯曾表示：「我無法接受與一位代表羅馬尼亞近30年來最糟政治文化的人物辯論。」不過，他後來還是舉行了記者會，接受提問。

約翰尼斯拙於應對媒體屢造成他困擾，面對涉及個人財富的提問尤其如此。2014年首度獲選民青睞、當選總統前，曾坐擁6棟房產的約翰尼斯被記者質疑，為何其他老師未能如他般擁有大量不動產，當時他的回覆是那些人「運氣不好」。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）

© 2019 AFP