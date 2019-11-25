美海軍部長被解職 川普稱與海豹案無關

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（法新社華盛頓24日電） 被控戰爭罪的美國軍人蓋拉格是否該被逐出海軍海豹部隊引發爭議，海軍部長史賓塞在敏感時刻被解職，美國總統川普對此推文，否認這項人事案與海豹案有關。

川普曾推文說，蓋拉格將不會被逐出海豹這支菁英部隊，而是「將帶着他掙來所有的榮譽，包括三叉戟徽章，平靜退伍」。

根據川普今天推文，要求史賓塞辭職是因為史賓塞未能妥善處理預算超支的問題。川普表示將提名美國駐挪威大使布瑞斯威特（Ken Braithwaite）取代史賓塞，出任海軍部長。

40歲的美國海軍海豹部隊成員蓋拉格（Edward Gallagher）被控2017年派駐伊拉克時，將一名遭俘虜且受傷的伊斯蘭國（IS）少年割喉致死而犯下戰爭罪，但謀殺罪名未遭定罪，最後只因與戰俘屍體合照，今年7月在較輕罪名上遭定罪，並從三等士官長降為上士。

美國總統川普這個月15日出手恢復蓋拉格的軍銜，並赦免另外兩名被控犯下戰爭罪的軍人，但海軍卻杠上川普，近日展開程序，要開軍紀檢討會討論是否摘除蓋拉格等人的三叉戟徽章，等於是將他們逐出海豹部隊。

這讓川普21日在推特（Twitter）發飆，發文說：「海軍不可以摘除戰士、海軍海豹部隊成員蓋拉格的三叉戟徽章。」

海軍部長史賓塞（Richard Spencer）一面對外表示蓋拉格仍應面對恐讓他失去海豹身分的軍紀檢討會，另一方面又私下向白宮官員提議說，如果白宮不插手針對蓋拉格的相關程序，他將擔保蓋拉格能以海豹隊員身分退伍。

這樣的處理方式讓美國國防部長艾斯培（Mark Esper）對史賓塞感到不滿，已經將史賓塞解職。

© 2019 AFP