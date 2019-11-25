聖戰士綁架近兩個月 菲律賓成功營救英夫婦

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（法新社馬尼拉25日電） 菲律賓當局表示，英國男子海倫斯（Allen Hyrons）與妻子威瑪（Wilma Hyrons）從南部濱海度假勝地被綁架近兩個月後，軍方今天從伊斯蘭國（IS）相關聖戰士手中成功救出兩人。

軍方部隊在動蕩不安南部和魯島（Jolo）與恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）槍手短暫交火後，救出10月4日在南部民答那峨島（Mindanao）濱海渡假村遭綁架的兩人。

索貝哈那（Cirilito Sobejana）中將告訴法新社，雙方「短暫交火，但他們於難以招架追擊的大批政府部隊後拋下兩人竄逃」，並表示人質未受傷。

地區軍方發言人恩希納斯（Arvin Encinas）表示，沒有支付贖金。

駐馬尼拉英國大使館在聲明中證實，海倫斯夫婦獲救，「我們向菲律賓政府及當局表達我們的感激」。

阿布沙伊夫主要在蘇祿（Sulu）群島活動，是菲律賓境內一些嚴重攻擊的幕後黑手，且效忠激進組織伊斯蘭國。這個擄人勒贖集團過去16個月涉嫌參與至少5起自殺炸彈攻擊。

穆斯林分離主義分子在天主教徒居多數菲律賓的南部叛亂數十年，導致成千上萬人喪命。

© 2019 AFP