英國王儲查爾斯呼籲索羅門擁抱生物經濟

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社索羅門荷尼阿拉25日電） 太平洋島國索羅門群島9月與台灣斷交、和中國建交後，環保團體擔憂當地森林破壞加劇。前來訪問的英國王儲查爾斯今天呼籲索羅門加強保護林木，並發展「生物經濟」。

環保團體警告，索羅門群島茂密的森林正遭到砍伐破壞。而索羅門與渴求天然資源的中國建交後，環保團體更擔憂破壞情勢惡化。

環保監督組織「全球見證」（Global Witness）去年發布的報告顯示，索羅門的森林正以比永續標準快19倍的速率遭到砍伐，砍下的木材大多運往中國。

查爾斯（Prince Charles）今天並未直接提及伐木議題，但他表示，索羅門擁有豐富的「自然資本」，例如樹木和漁產。索羅門有電可用的人口不到整體人口的一半。

查爾斯指出，擁抱「生物經濟」（bio-economy）對索羅門未來繁榮至關重要。他說，索羅門可在環境永續發展上引領世界，吸引國外的良知綠色投資，並促進觀光發展。

查爾斯表示：「生物經濟將具有龐大重要性，趨勢越來越明顯。你們珍貴的森林若以智慧加以管理，將提供豐富和持久的收入來源，也不斷替已陸續誕生的新科技提供獨特且永續的生物多樣性。」（譯者：陳正健/核稿：張正芊）

© 2019 AFP