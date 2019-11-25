豪雨肆虐義法釀洪災 山崩土石衝毀高架橋

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（法新社威尼斯24日電） 義大利北部和法國南部各地周末降下傾盆大雨，導致3人喪命，豪雨引發洪水，衝壞義大利北部高速公路高架橋，並在威尼斯釀成新的洪災。

極端天氣兩周來肆虐這個地區，最新一波降雨在義法兩國奪走至少3條人命，還有2人下落不明。 在離義大利北部利古里亞省（Liguria）沙伏納（Savona）不遠處，連接義大利杜林（Turin）和法國的A6高速公路高架橋有部分被山崩土石衝毀，路面上留下30公尺的空隙。

緊急事務處理當局未立即在現場發現任何受害者，不過搜救犬和直升機都在事發地區確認是否有人受困。

高架橋受損的畫面，喚起各界對2018年熱那亞（Genoa）莫蘭迪橋（Morandi）崩塌事故、釀成43人死亡的記憶。莫蘭迪橋距離這座高架橋僅50公里。

一輛汽車在義大利比第蒙（Piedmont）地區遭暴漲河水衝走，52歲女車主今天被人發現身亡。地方媒體報導，車上另外兩名乘客設法及時逃出。

義大利媒體報導，義大利災情最慘重的地區在杜林以南的亞歷山德里亞（Alessandria），當地有200人撤離，600人受困，還有一名女性通報失蹤。

地處更北的奧斯塔谷（Aosta Valley）則有500人撤離家園，由於可能發生雪崩，此區道路暫時封閉。

位於東岸的威尼斯連日來已因洪水陷入癱瘓，如今又面臨新一波災情，所幸水位遠低於11月12日創下的歷史高峰。

市中心的聖馬可廣場（St Mark's Square）一度水深及膝，積水已於下午開始逐漸消退。

威尼斯市長先前表示，本月稍早的洪患災損恐達100萬歐元，並將水位升至接近破紀錄高點歸咎於氣候變遷。

名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的水都威尼斯近來水淹成災，數十座教堂受損。 法國同樣豪雨成災，洪水淹沒車輛，馬路也成了一條條小河，迄今已有2人喪命、1人失蹤。

暴風雨22日開始侵襲法國東南部和南部省分濱海阿爾卑斯（Alpes-Maritimes）和瓦爾（Var），約有4500 戶人家無電可用，沿岸地區也出現大浪。

地方當局說，瓦爾省的阿爾讓河畔羅克布呂訥鎮（Roquebrune-sur-Argens）災情特別嚴重，只有船隻和直升機得以進出。

瓦爾省資深官員告訴法新社，降雨強度創下歷史紀錄，帶來的災損「恐相當可觀」。

他還說，儘管水位如今正持續下滑，距離「恢復正常情況仍有好一段路要走」。

瓦爾省若乾地區在24或48小時內，便降下相當於2或3個月的累積雨量。

© 2019 AFP