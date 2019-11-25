防新納粹利用 商人買夏希特勒物品後全捐出

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（法新社日內瓦24日電） 為避免東西落入新納粹手中，黎巴嫩一名商人決定把他在拍賣會買下的高頂禮帽等納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）相關物品，捐給以色列一個基金會。

在瑞士日內瓦經營鑽石和房地產事業致富的夏堤拉（Abdallah Chatila）告訴瑞士「周日晨報」（Le Matin Dimanche），之前就「想買下這些物品，以免東西被用作新納粹宣傳目的」。

「我的立場完全中立，無關政治。」

這頂高頂禮帽據信為希特勒所有，20日在德國慕尼黑一場備受爭議的拍賣會上以5萬歐元（約新台幣170萬元）賣出。

夏提拉在拍賣會上儘可能購買希特勒相關物件，然後捐給「以色列聯合呼籲組織」（Keren Hayesod）。

歐洲猶太人協會（European Jewish Association，EJA）的馬戈林（Menachem Margolin）表示，夏提拉的舉動讓他「大吃一驚」。

馬戈林今天發布聲明說：「在憤世嫉俗的世界中，這種作為，才是真正的良善、寬宏和團結。」

馬戈林還說，夏提拉已接受邀請，將在明年1月加入100位歐洲國會議員的參訪團，前往第二次世界大戰時期納粹的奧斯威辛（Auschwitz）集中營領獎。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP