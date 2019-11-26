以色列法律未規範 總理貪腐被訴暫不必請辭

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社耶路撒冷25日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）因貪腐相關罪名被起訴，但因法律並未規範，因此他仍能保有職務，暫時不必請辭。

以色列檢察總長曼德布里特（Avichai Mandelblit）在聲明中說：「總理沒有辭職的法律義務。」

以色列法律規定，各部的部長在被起訴後不能繼續任職，但法律沒有對總理提出相同要求，除非總理被定罪且用盡所有上訴途徑。

但四面楚歌的尼坦雅胡自從21日遭曼德布里特以收賄、詐欺及背信罪名起訴後，就面臨若干政治人物要他請辭的呼聲。

以色列局勢混亂，尼坦雅胡遭起訴之外，他和中間派競爭對手甘茨（Benny Gantz）都無法成功組閣，讓以色列朝繼4、9月以來今年第3度舉行大選更邁進一步。

甘茨的「藍白聯盟」（Blue and White）在9月大選所贏得的席次，比尼坦雅胡右翼黨派聯合黨（Likud）多1席。

議會現如今要在不到3周的時間，找出一個120名議員間逾半數願意支持的人選，否則就必須舉行讓各界反感的第3次大選。

尼坦雅胡依舊是以色列過渡時期的總理。

© 2019 AFP