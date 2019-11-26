墨西哥遭綁架兩人 證實皆已獲釋

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（法新社巴黎25日電） 一名法國人和一名墨西哥籍演員在墨西哥遭綁架，今天多方證實，兩人已經獲釋。

根據墨西哥媒體報導，法籍男子是在托魯卡（Toluca）的火山國家公園旅行時遭到綁架。

法國外交部沒有提供其他有關被綁架的法籍男子細節，只表示在與當地有關當局合作下，找到了那名男子。

法新社報導，有目擊證人指出，被綁架的兩人是法國人米歇爾（Frederic Michel）和墨西哥人桑迪（Alejandro Sandi），他們當時駕駛越野車，遇到埋伏並被綁架。

法國外交部今天表示，與這名法籍男子一起旅行，同樣遭到綁架的墨西哥籍男子也獲釋。一名墨西哥政府官員告訴法新社說：「法國籍和墨西哥籍的男子都已獲釋。」

警方和國家衛隊當時在白雪皚皚的火山周遭區域展開搜索。托魯卡火山國家公園是深受健行者和露營者喜愛的地方。

根據監督組織「終結綁架」（Alto al Secuestro）的資料，墨西哥今年的綁架案激增，從1月到10月共發生1700起綁架案，平均1天超過5起，較去年同期增加38%。

外國人經常成為綁架目標，但相關細節寥寥無幾，有關當局也很少透露被害者獲釋的談判相關資訊。

© 2019 AFP