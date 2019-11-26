捷克情報局點名俄中間諜活動構成威脅

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（法新社布拉格26日電） 捷克安全情報局（BIS）在今天公布的2018年度報告中指出，俄羅斯和中國間諜去年多次以捷克為行動目標。報告對網路攻擊和訊息戰着墨尤深。

就在報告發布前一個月，捷克安全情報局和警方才剛宣布粉碎俄羅斯透過布拉格大使館活動的諜報網，曾對捷克和其他國家發動網路攻擊。安全情報局指出，捷克外交部的非機密網路曾遭駭客攻擊，幕後主使者可能就是俄羅斯。

此外，和莫斯科當局有關聯的APT28網路間諜組織曾透過惡意軟體侵入捷克官兵的私人電郵帳號。包括美國聯邦調查局（FBI）等數國情報機構已指出APT28和俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）的關聯。

除了俄羅斯，中國網路間諜組織也可能曾藉由惡意軟體對捷克外交部的非機密網路發動攻擊。

安全情報局認為，在捷克境內，俄羅斯和中國情報單位的活動最積極和具侵略性。2018年，這兩國的情報活動涉及捷克的政治、外交、諜報、經濟和資訊領域。

報告指出，俄羅斯企圖操弄捷克的決策過程和參與決策的個人，俄國所有情報機構都派員在捷克活動；中國則在捷克公民間吸收有潛力的間諜，值得注意的是，中國在捷克的情報部署日增。

今年9月，業務包括打擊網路犯罪的捷克國家網路和資訊安全局（NUKIB）指出，俄羅斯和中國是捷克網路安全的最大威脅。NUKIB早在2017年度報告中示警，俄中兩國的外交人員已升高在捷克境內的諜報活動。

不過，這類資訊令既親中又親俄的捷克總統齊曼（Milos Zeman）不滿。對穆斯林有敵意的齊曼甚至呼籲情報單位將焦點轉移至打擊伊斯蘭恐怖主義威脅上。

但根據安全情報局2018年度報告，目前捷克境內不存在來自伊斯蘭極端份子的實質直接威脅。

© 2019 AFP