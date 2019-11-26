澳洲祖母級婦人被騙攜毒大馬判死刑 上訴改判無罪

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬來西亞布特拉加亞26日電） 澳洲一名祖母級婦人網戀被詐，又在被騙攜毒過境馬來西亞時遭查獲，她今天上訴成功，從死刑改判無罪釋放。

艾克斯波斯托（Maria Elvira Pinto Exposto）2014年12月在吉隆坡機場轉機時，警方在她攜帶的背包夾層中查獲1.1公斤冰毒。

馬來西亞高等法院法官2017年判決，艾克斯波斯托本人是在不知情的情況下運毒，判她無罪，然而上訴法院推翻高院判決，改判死刑。

在穆斯林占人口多數的馬來西亞，持有50公克以上冰毒即被視為毒犯，一旦被定罪，為唯一絞刑處死。

但位於布特拉加亞（Putrajaya）的最高終審法院馬來西亞聯邦法院（Federal Court）推翻死刑判決，改判她無罪釋放。

艾克斯波斯托是4個小孩的母親，她辯稱不知背包夾層藏有冰毒。她是為了會見自稱是美國大兵的網友「史密斯上尉」（Captain Daniel Smith），前往中國上海，但未能見到對方，又有一名陌生人要她帶一隻背包前往墨爾本。

她在吉隆坡轉機時誤闖入境大廳，將背包交給海關檢查時，被查出藏有毒品。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP