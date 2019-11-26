美法官裁定 白宮幕僚須赴國會彈劾聽證

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（法新社華盛頓25日電） 美國華盛頓地區法院法官今天裁定，前白宮法律顧問麥甘必須赴國會接受總統川普彈劾調查的聽證傳喚，且判決擴及川普所有前任與現任幕僚。

美國聯邦眾議院司法委員會就川普是否妨礙司法，阻礙特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統大選，今年5月召開聽證會傳喚去年10月已離職的麥甘（Don McGahn）。但麥甘當時以享有豁免權為由缺席聽證。

然而，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）今天裁定，白宮高階官員不能基於和總統關係密切，而宣稱完全豁免於國會的傳喚要求。

傑克森的判決書寫道：「總統不是帝王。任何人都不可凌駕於法律之上，即使行政部門最高主管亦然。」

傑克森表示，國會有權傳喚任何總統幕僚，無論幕僚涉入的是國內政策或敏感的國安事務。「這個法律不僅適用於麥甘，也適用於其他現任與前任白宮高階官員。」

傑克森的判決，可能使得聯邦眾議院情報委員會能夠強制3位美國高層官員在另一宗彈劾案調查作證，這3人分別是前國家安全顧問波頓（John Bolton）、白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

川普疑似向烏克蘭施壓，要求對方提供美國國內政治幫助，眾院情報委員會正試圖搜集充分證據對川普提出彈劾。

川普疑似要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對民主黨政敵展開調查，並以舉行一場高調的峰會和提供烏克蘭亟需的軍事援助作為交換。波頓、穆瓦尼和蓬佩奧據信全都直接知情。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2019 AFP