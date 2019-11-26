阿根廷啟聰學校性侵案 兩神父判刑逾40年

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（法新社阿根廷曼多薩25日電） 阿根廷的法院今天依性侵害罪判處兩名羅馬天主教神父40多年徒刑，他們在西部曼多薩省（Mendoza）啟聰學校的惡行包括強暴失聰學童。

阿根廷神父科巴柯（Horacio Corbacho）遭判45年有期徒刑；義大利神父科拉迪（Nicola Corradi）判42 年，他們2004到2016年在為有聽覺障礙和失聰兒童設立的安東尼奧普羅佛洛學校（Antonio Provolo Institute）對20多名學童伸出狼爪。

校工葛梅茲（Armando Gomez）也依性侵害判刑18年。

受害者包括4歲到17歲兒童和青少年。這所學校牽涉多起案件有待審理，這場審判是其中之一，撼動了教宗方濟各（Pope Francis）祖國整個天主教會。

59歲的科巴柯和83歲的科拉迪在3年前依兒童性侵害指控被捕後，遭到預防性羈押。除了校工外，學校其他數名職員也在2016年性侵害指控首度曝光後遭到羈押。這所位於布宜諾斯艾利斯西方約1000公里的學校已經關閉。

其中一名職員是42歲的日本修女小坂久美子（Kosaka Kumiko，譯音），她向警方自首後遭到逮捕，被控與兩名神父共謀。

這場審訊於8月5日展開，在閉門聆訊期間聽取來自學校13名受害者的證詞。

另外兩起牽涉這所學校的案件中，還有14名被告面臨審判。

受害者之一、現年18歲的畢亞隆加（Ezequiel Villalonga）在審訊開始時告訴法新社：「那裡的生活非常糟。」

「我們什麼都沒學到，沒有任何交流溝通。我們當時不懂手語，不知道自己在寫什麼，我們問其他同學，大家也什麼都不懂。」

© 2019 AFP