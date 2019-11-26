零下3度有她真好 暖心狗狗的體溫救了5小貓

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（法新社渥太華25日電） 在加拿大攝氏零下3度的寒冬中，一隻兩歲混種母狗蜷縮路旁，體溫護住一窩子小貓。

收容中心取名為「寧靜」（Serenity）的這隻兩歲母狗，一周前在安大略省沙塔（Chatham）附近鄉間被好心人救起。

「寵物與野生動物救援」（Pet and Wildlife Rescue）組織發言人阿姆斯壯（Myriam Armstrong）告訴法新社，路過的人停下來想救「寧靜」時，赫然發現還有5隻小黑貓「依偎在她身旁」。

兩種平常井水不犯河水的動物竟然湊到了一塊兒，好心人見狀只能一併救起，把患難見真情的它們同時送到「寵物與野生救援」組織接受照顧。

阿姆斯壯表示：「要不是有這狗幫忙，小貓沒辦法活過加拿大的凜冽寒冬。」

目前不清楚「寧靜」為何會和這些現在才5周大的小貓在一起，也不清楚她是怎麼和它們湊在一塊兒的，但阿姆斯壯說，它們被救到收容所後關係一樣親密。

現在原本是流浪狗的「寧靜」需要個家，很多人建議，如果可能的話，幫它們找個共同的家；但阿姆斯壯說，它們會分別被領養。

「寧靜」割除卵巢後下周就會有主人領走，但小貓兒們還得再吃胖些，完成跳蚤與寄生蟲治療後，再等幾周才會被領養。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP