驅逐人權觀察工作人員 以色列挨批箝制異議

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（法新社特拉維夫25日電） 以色列當局在一場冗長訴訟戰後，今天把國際人權組織「人權觀察」工作人員夏奇爾驅逐出境，引發外界批評以色列當局試圖壓制異議。

美國籍的夏奇爾（Omar Shakir）擔任人權觀察（Human Rights Watch）的以色列暨巴勒斯坦領土主任。以色列當局指控夏奇爾支持杯葛以色列的「抵制、撤資和制裁運動」（Boycott, Divestment and Sanctions），但夏奇爾否認。

35歲的夏奇爾今天下午抵達特拉維夫（Tel Aviv）附近的班古里昂機場（Ben Gurion Airport），現場聚集大約20名支持者向他致意。

夏奇爾在機場表示：「（當局）因為我倡議人權的緣故，兩年半來設法驅逐我，力圖讓人權觀察噤聲的行動，於今天告終…我希望未來某天你們能在這裡歡迎我，到時日子會更光明，以色列與巴勒斯坦所有人的人權都能受到尊重。」

夏奇爾今天傍晚搭機離境。

以色列表示，夏奇爾遭驅逐出境，是當局依2017年法律執行驅逐的首例，當年通過的法律允許政府驅逐支持抵制運動的外籍人士。

夏奇爾為對抗以色列政府的驅逐令，曾進行冗長訴訟戰，但以色列最高法院本月稍早裁決支持政府決定。

歐盟、聯合國與其他國家之前相繼呼籲以色列改弦易轍，聯合國還警告，在以色列與巴勒斯坦領土，「人權捍衛者的活動空間持續縮小」。

但作為以色列最緊密盟友的美國僅表示，美國支持全球各地表達意見的自由。

人權觀察表示，夏奇爾雖遭驅逐出境，仍將維持現職，改赴以色列鄰國約旦工作。人權觀察還指出，以色列是首個驅逐他們工作人員的民主國家。

「抵制、撤資和制裁運動」為抗議以色列對待巴勒斯坦的方式，要求廣泛抵制以色列。以色列認為這項杯葛運動構成戰略威脅，並指控它是反猶太主義。運動人士對此強烈否認。

© 2019 AFP