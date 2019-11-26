Fed主席稱貨幣政策正確：經濟的玻璃杯遠不止半滿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓25日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，美國將繼續維持對勞工有利的貨幣政策，通貨膨脹也會縮減到官員想看到的數字。

鮑爾此言凸顯聯準會今年3度降息後，接下來幾個月或會按兵不動。

鮑爾在羅德島州（Rhode Island）對大普羅登斯市商會（Greater Providence Chamber of Commerce）演說表示：「貨幣政策現處於有利位置，可支持強健的勞動市場，使通膨堅定地重回2%的相稱目標。」

鮑爾回顧這一年發展時表示，雖然目前看來前景穩健，但2019年發生過若干讓人擔憂的事。

全球成長趨緩與總統川普的貿易戰都衝擊到美國出口，削弱製造部門之餘，也讓企業信心大減，進而拉低投資。

此外，通膨低到讓人擔憂，更增美國落入日本式低成長循環的憂慮。若落入那種循環，可能得費一番功夫才能掙脫。

但鮑爾表示，強健的勞動市場和薪資增加支撐了家戶開支與消費者信心，而這兩者約佔經濟的7成。

鮑爾說：「值此經濟長期擴張的時刻，我認為這玻璃杯遠不止是半滿。」他說，在對的政策協助之下，「我們還能再把杯子裝滿一些」。

聯準會12月10至11日將召開今年最後一場政策會議，期貨市場預期，明年2020年9月之前，聯準會不會再降息。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP