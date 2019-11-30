德國柏林布蘭登堡機場 預定2020年10月啟用

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（法新社柏林29日電） 德國柏林布蘭登堡機場公司今天指出，新的柏林布蘭登堡國際機場預計2020年10月31日啟用。這座機場因為結構問題及貪腐等緣故，興建進度延宕長達9年。

柏林布蘭登堡機場公司（Flughafen Berlin Brandenburg GmbH，FBB）執行長達爾德魯普（Engelbert Luetke Daldrup）表示：「日期已經確定，我們還有11個月的艱辛工作。」

假設柏林布蘭登堡國際機場（Berlin Brandenburg International airport）興建進度順利，屆時易捷航空（EasyJet）等航空公司將把營運作業轉移到這座以BER為國際代碼的新機場。

這座國際機場的興建計畫有管理不善問題，無疑打擊了德國人引以為傲的工程技術實力及誠實商業信譽。

柏林布蘭登堡國際機場的規畫始於1990年代，並於2006年開始動工興建。機場原本計畫2011年啟用，但因為消防安全等一連串問題，啟用日期多次延後。

機場的興建預算也從最初的17億歐元，暴增到大約65億歐元（約新台幣2180億元）。（譯者：黃靖貽/核稿：陳彥鈞）

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