擔憂總統大選換湯不換藥 阿爾及利亞民眾上街抗議

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（法新社阿爾及爾29日電） 阿爾及利亞民眾今天湧入首都街頭，堅持當權派必須先下台，才能舉行12月12 日的總統大選，他們擔心這場大選會鞏固與前總統關係密切的政治人物勢力。

統治阿爾及利亞20年的總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）4月在公眾壓力下辭職，而這次參與12月大選的5名候選人不是曾支持包特夫里卡，就是曾在他的政府任職，抗議群眾擔心選舉結果只是換湯不換藥。

示威民眾譴責官方鎮壓所謂的「人民運動」（Hirak），他們今天高呼「不會有選舉」口號，並說「我們誓言不會停止」。這波空前的抗議潮延燒數月，撼動全國。

在連續第41個周五的示威活動上，身穿制服及便服的維安人員湧入首都阿爾及爾，部署高壓水柱和清除路障車輛。目擊者表示，警方也動用催淚瓦斯對付警局外的年輕示威者。

法新社記者表示，至少25人在今天的遊行前被捕。

歐洲議會昨天決議表示，歐洲議會議員「強烈譴責有關當局任意且違法逮捕、拘留、攻擊及脅迫記者、工會成員、律師、學生、人權及公民社會捍衛者，還有所有和平抗議民眾」。

阿爾及利亞有關當局的反應是，譴責所謂的「公然干涉內政」和「無視」國家機構的行為。

© 2019 AFP