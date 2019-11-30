教北韓用虛擬貨幣 前駭客返美被捕

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（法新社華盛頓29日電） 曾是駭客的美國知名加密貨幣提倡者葛瑞菲斯今天被控違反美國對北韓的制裁令，據稱他替北韓當顧問，提供有關使用虛擬貨幣以避開國際管制的建議。

美國司法部表示，36歲的葛瑞菲斯（Virgil Griffith）住在新加坡，任職於區塊鏈及加密貨幣開發商「以太坊」（Ethereum），於美國感恩節當天在洛杉磯國際機場被捕。

司法部表示，葛瑞菲斯今年4月在北韓首都平壤出席一場有關區塊鏈及虛擬貨幣的會議，他當時談到如何利用這兩種技術「規避制裁」。

葛瑞菲斯違反了美國財政部禁止向北韓「出口任何貨物、服務或技術」的命令，這道禁令是為了懲罰北韓的核武計畫。

司法部表示，美國國務院未批准葛瑞菲斯前往北韓，他卻仍出席那場虛擬貨幣會議，心知這樣違反了美國對北韓的制裁。

司法部還提到，北韓官員在那場會議中似乎對葛瑞菲斯的簡報特別感興趣；會議後，葛瑞菲斯開始闡述讓加密貨幣方便在北韓和南韓之間兌換的計畫，即便他知道協助這種方式的兌換會違反制裁。

司法部表示，葛瑞菲斯另宣布打算放棄美國公民身分，意欲花錢購買另一個國家的公民身分。

© 2019 AFP