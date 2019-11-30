被控性騷擾女性 男高音多明哥喊冤

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（法新社馬德里29日綜合外電報導）西班牙男高音多明哥今天表示，自從今年初被多名女性指控性騷擾後，他即陷入「夢魘」。

這位享譽全球的男高音被控最晚從1980年代起，便強吻、手抓或愛撫了至少20名女性，多明哥（Placido Domingo）強烈駁斥這些指控。他曾擔任全球若干最知名歌劇院的總監。

現年78歲的多明哥在西班牙「機密報」（El Confidencial）網站張貼的訪談中說：「這無疑是我一生中最難熬的幾個月，無法想像。」

他說：「我覺得受到了公審、斥責與定罪，但我還未被控告任何罪行…我照樣工作、學習、排練與表演，這給予我面對這個夢靨所需的平靜。」

9月份開始出現的各種指控使多明哥辭去了洛杉磯歌劇院（Los Angeles Opera）總監一職，並推辭了未來在紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）的演出，實際上結束了他在美國的歌劇生涯。

若乾女性說，多明哥以工作為誘餌，企圖對她們施壓發生性關係；而當她們不願就範時，多明哥不時假公濟私懲處她們，但多明哥矢口否認。

他告訴機密報：「我從未報復、中止或傷害任何人的職涯，我從未承諾任何人演出角色，以換取回報。」

多明哥說：「我經歷的事情沒完沒了，各種指控和定罪突如其來，我能做的只是保持平靜和沈默，直到風暴平息。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2019 AFP