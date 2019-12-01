中國加強網路控制 辦手機門號要先刷臉

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（法新社北京1日電） 根據中國資訊科技（IT）當局發布的通知，今天起在中國實體通路申辦新手機門號時，電信業者須掃描客戶的人臉辨識資料登記。反映北京持續加強對網路空間的控制。

中國工業和信息化部9月發布「維護公民網絡空間合法權益」相關通知，列出「加強電話用戶實名登記」的新規定，包括民眾申辦新門號時，電信業者應「運用人工智能等技術手段」以確認用戶身分。

中國電信商中國聯通的1名客服代表告訴法新社，今天開始生效的「人像比對」規定，代表手機用戶申辦新門號時，可能必須拍下自己轉動頭部和眨眼的畫面。

中國工信部當時通知還寫道：「下一步，我部將堅持...加大監督檢查，...從嚴推進電話用戶實名登記管理。」

中國政府至少從2013年起實施手機用戶實名制，申辦手機門號必須綁定身分證。隨着人臉辨識技術運用在中國越來越普及，從超市結帳到安全監視都可見到，如今北京對手機用戶的控管也善用這項人工智慧（AI）技術。

對於今天上路的人臉驗證制度，中國網民反應兩極。有人表示支持，也有人擔心他們的生物特徵資料會被泄漏或出售。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2019 AFP