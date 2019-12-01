伊拉克總理承諾請辭 反政府抗爭仍持續

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（法新社納西里耶30日電） 伊拉克民眾今天繼續於首都巴格達（Baghdad）及南部地區進行反政府抗爭，他們對總理馬蒂打算請辭仍無法滿意，堅持「所有貪污的人」都必須下台。

伊拉克總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）昨天宣布他打算向國會請辭，但今天在他的出生地、伊拉克南部城市納西里耶（Nasiriyah）仍有抗爭繼續進行。

根據法新社特派員，示威者在橫跨亞幼發拉底河（Euphrates River）的三座橋樑上縱火焚燒輪胎，期間有數百人在納西里耶市中心的抗爭大本營聚集。

安全部隊在納西里耶市進行血腥鎮壓，過去兩天來，已經導致逾40名抗議人士死亡，但示威者仍繼續抗議。

抗議民眾27日闖入並放火焚燒駐伊拉克聖城納加夫（Najaf）的伊朗領事館，指控伊朗扶植伊拉克現行政府，隨後引發暴力鎮壓。

醫療人員告訴法新社，在伊朗領事館遭到縱火後，有安全人員與穿着平民服裝的武裝男子，試圖在納加夫鎮壓集會，造成逾20名示威者死亡。

穿着平民服裝的男子朝年輕示威者開槍，這些示威者當時正朝着備受尊崇的什葉派宗教領袖的墓地或政黨總部前進，有5人被開槍打死。

根據法新社特派員表示，納加夫今天顯得相對平靜，但抗議活動通常在下午及晚間激增。

在伊拉克另一座聖城卡巴拉（Karbala），年輕示威者與安全部隊爆發徹夜衝突，雙方互擲汽油彈，撼動了這座城市，衝突持續至清晨。

在南部城市迪凡尼亞（Diwaniyah），則有數千名民眾很早就上街抗爭，要求「政府下台」。

© 2019 AFP