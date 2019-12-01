印度千禧世代 掀以租代買熱潮

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（法新社孟買1日電） 您可以想像隨身攜帶的iPhone和家中傢具都不歸您所有嗎？在印度，愈來愈多千禧世代不願遵從通通買回家的傳統常規，而是投入萬物皆可租的懷抱。

29歲印度青年夏瑪（Spandan Sharma）就是例子，身在孟買的他已是主管，但他名下沒房、沒車，甚至連張椅子都沒有。他以每月4247盧比（新台幣1806元）的租金裝飾住家，從卧房、客廳、用餐區傢具到冰箱、微波爐，全都是租來的。

夏瑪告訴法新社：「我這個年齡層的千禧世代想要自由，以前被認為穩定的東西，現在看起來都象徵束縛。我爸媽一點都不懂租傢具的概念，他們完全跟不上這種想法。他們說長期來看，買傢具比租更好。」

夏瑪並不孤單，數以萬計的印度青年如今紛紛從購買，轉身投入租賃的懷抱，好讓自己的生活少一點羈絆。創業家莫拉卡（Vandita Morarka）還說，現在即使是企業都在租用辦公傢具。

25歲的莫拉卡2017年創立女性主義非營利組織One Future Collective時，辦公室一切所需幾乎都是租來的，省下一次性開銷讓她有餘裕支付25名員工薪水。莫拉卡說：「這種系統讓我能承受更多風險…若情況變糟，我們可以打包、另起爐竈，不會損失大筆投資。」

其實共享經濟並非印度獨有，而是一種全球現象。據資誠會計師事務所（PricewaterhouseCoopers）估計，包括叫車App、共同辦公空間等共享經濟服務，預料到2025年每年可產生3350億美元的營收。

在印度，近年這波共享經濟熱潮已助長傢具、家電租用企業，甚至是珠寶出租App的興起。根據顧問公司Research Nester，到2025年以前，光是印度傢具出租市場的市值預料可達18.9億美元。

總部設在班加羅爾（Bangalore）的RentoMojo出租公司創辦人巴瑪尼亞（Geetansh Bamania）就告訴法新社：「我們預期不到30個月內，將增加100萬張訂單。」

RentoMojo不只提供傢俱出租，還供應家電、健身設備、iPhone、智慧家庭裝置租用服務。巴瑪尼亞也提到：「出租智慧型手機在年輕人市場發展很好，因為他們可用更便宜的價格一直升級至最新上市的型號，不用燒光自己的錢財。」

不過，對於許多印度千禧世代的青年來說，選擇租用不只是為了省錢，也是為了走一條前人少走的路。

舉夏瑪為例，他的父親29歲時已經結婚成家，在公營銀行上班，為了買房、買車存基金。夏瑪想像中的生活則跟父親不一樣，他更專註於「投資經驗」。

夏瑪說：「7年內住在2個國家、5座不同城市，對我爸來說難以想像…但這是我經歷的現實。對千禧世代而言，我們能在幾周內打包移動，這象徵一種驕傲。」

© 2019 AFP