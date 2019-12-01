塔利班囚3年 獲釋教授：美軍6次試圖營救

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（法新社雪梨1日電） 遭阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）俘虜3年的澳洲教授威克斯今天表示，他認為美國特種部隊曾6度試圖營救他，以及另一名和他同遭俘虜的美國同事。

50歲的威克斯（Timothy Weeks）因換囚協議獲救後，今天在澳洲雪梨首度對外界發言。他說，他從未失去希望，但被俘生活為他「帶來了深遠和難以想像的影響」。

他鉅細靡遺地描述如何在阿富汗與巴基斯坦沒有窗戶的牢中度過地獄般的歲月，「將近1200天後，我的苦難突然結束了，就如同當初苦難降臨般，那樣地突如其來」。

威克斯和同樣任教於阿富汗美利堅大學（American University of Afghanistan）的美國人金恩（Kevin King）2016年8月下課返家時，遭身穿軍服的槍手綁走。他們11月20日依據美國、澳洲和阿富汗政府換囚協議一同獲釋。

威克斯說：「我很難形容這件事是怎樣徹底改變了我。有時我覺得死亡如此地接近，我再也看不到所愛的人了。」

「但，因為上帝的旨意，我現在在這裡，我還活着，我安然無恙。」

他回想起，今年4月他在「清晨大約2時」被叫醒，「帶到地道中」。

他們告訴他那是伊斯蘭國（IS）的地方分支，「我現在認為，那是美國海軍海豹部隊（Navy SEALs）來找我們了，我們才會進入地道。我們在地面下1或2公尺而已，前門傳來巨大的碰撞聲」。

「我們的警衛走上去，聽到很多聲槍響，我認為門外就是海豹部隊。我想，他們來過6次，試圖找到我們。有好幾次只是晚了幾個小時，才錯過找到我們的機會。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP