梅西與美國女足拉皮諾 金球獎男女得獎者大熱門

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎1日電） 全球足球巨星將齊聚法國巴黎出席2019年的金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮，阿根廷的梅西、美國女足隊長拉皮諾，是最被看好的男、女得獎者。

全球各地一等一的足球巨星，明天將齊聚法國巴黎出席2019年的金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮，阿根廷巨星梅西與美國女足隊長拉皮諾最被看好抱走最高榮譽。

法新社報導，拉皮諾（Megan Rapinoe）無論在足球場內外都是不可忽視的力量，今年率美國隊在世界盃女子足球賽達成2連霸壯舉，更勇於發聲對抗男女薪酬獎金上的差別待遇，假如她明天在夏特雷劇院（Chatelet Theatre）的金球獎頒獎典禮上空手而回，將會讓人十分意外。

男子球員由誰出線則引發較多臆測。12個月前，率領克羅埃西亞踢進世界盃決賽、又助西甲勁旅皇家馬德里拿下歐洲冠軍聯賽冠軍的莫德里奇（Luka Modric）抱走殊榮。

莫德里奇這一勝，打破梅西和「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）10年來輪流稱霸、各贏5座金球獎的局面，而今年賭盤看好效力西甲巴塞隆納的梅西拿下個人第6座金球獎。

由法國足球雜誌舉辦的金球獎，經全球180名記者投票，選出最後的得獎者。

© 2019 AFP