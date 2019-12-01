涉剝削勞工與童工 馬拉威菸草業面臨國際壓力

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（法新社馬拉威布蘭泰爾30日電） 英美菸草公司最近被指控剝削菸農與使用童工，美國即下令限制自馬拉威進口菸草，這個非洲東南部貧窮國家目前正被迫面對解決童工與強制勞動等問題。

儘管馬拉威出口至美國的菸草，僅佔馬國總出口量的一小部分，但美國此舉能讓馬拉威更難銷售菸草到其他地方，同時也引發菸農憂慮，擔心自己會被迫接受更低的價格。

在當地有「綠色黃金」之稱的菸草，從就業來看，是馬拉威極重要農產品，占國家外彙的60%、稅收25%，若菸草業發生任何問題，將會迅速影響到整個經濟。

菸草業已面對全球反菸活動，美國這項決定更加重馬拉威菸草業的壓力。

問題始於10月下旬，英國利戴律師事務所（Leigh Day）宣布，將代表馬拉威的2000名農民，其中也包括數百名童工，準備向英美菸草公司（BAT）提出歷史性控告，理由是該公司強制勞動並僅提供微薄資薪。

美國因此暫停從馬拉威進口菸草，並表示，美國早前獲得資訊合理指出，馬拉威一直在強制勞動並使用童工從事生產。

根據馬拉威統計局一項於2017年所做的調查，馬拉威使用童工情形正在擴大，調查發現，全國5歲到17歲的兒童與青少年中，高達38%比率有在工作。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）

© 2019 AFP