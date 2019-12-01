盟友角逐社民黨魁失利 梅克爾執政聯盟岌岌可危

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（法新社柏林30日電） 德國副總理兼財政部長蕭茲（Olaf Scholz）今天在中間偏左社會民主黨（SPD）的黨魁選舉中落敗，使得總理梅克爾（Angela Merkel）領導的執政聯盟岌岌可危。

蕭茲及其競選搭檔蓋維茲（Klara Geywitz）在黨員決選得票率僅45.33%，遭挑戰者沃爾特-波楊斯（Norbert Walter-Borjans）和艾斯肯（Saskia Esken）以得票率53.06%顯着擊敗。蕭茲和蓋維茲支持社民黨續留執政聯盟直到2021年。

蕭茲的羞辱性敗北，是社民黨內部對與梅克爾的中間偏右基民黨（CDU）結盟不滿的另一徵兆。社民黨預定12月6日至8日在柏林舉行黨大會，表決是否續留執政聯盟。

社民黨於2017年大選遭受重挫後，原本打算扮演反對黨角色，但卻在不情願下被說服與梅克爾領導的基民黨重新結盟。

社民黨內許多成員對於在梅克爾陰影下聯合執政仍舊憂心不已，且執政聯盟一路跌跌撞撞，危機不斷。社民黨也在一連串地方選舉中受到重擊，並在歐洲議會選舉受挫。

社民黨在今年5月歐洲議會選舉失利後，當時的黨魁那勒斯（Andrea Nahles）6月辭職，引發新黨魁之爭。

試圖改善形象的社民黨，訴諸新的領導模式，自1890年創立以來首度採用一男一女組合接下領導政黨重任，與綠黨（Greens）目前採取的模式相同。

勝出的新領導組合嚴厲批評社民黨與基民黨共組執政聯盟，左派的兩人希望重新磋商與保守基民黨的結盟協議，更加聚焦於社會正義、擴大投資基礎建設和氣候保護。

基民黨秘書長隨後表示，基民黨希望與社民黨新領導人合作，且兩黨已有合作的共同基礎。

© 2019 AFP