美國黑色星期五網購買氣旺 消費達74億美元

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（法新社紐約30日電） 根據奧多比分析公司（Adobe Analytics）今天公布的數據，美國「黑色星期五」網購今年來到破紀錄的74億美元，透過智慧型手機進行交易的數量大有增長。

奧多比分析公司表示，今年的數字較去年成長19.6%，為史上第2高網購金額，略低於去年「網購星期一」的79億美元。

奧多比分析公司根據美國百大線上零售商當中80家的交易，測出上述數據。

今年，39%的線上交易透過智慧型手機下單，自去年增加21%。

奧多比分析公司研究部門「奧多比數位透視」（Adobe Digital Insights）首席分析師希萊納（Taylor Schreiner）說：「耶誕節近在眼前情況下，愈來愈多消費者捨棄排隊，選擇透過手機購物。」

最熱門玩具包括LOL驚喜寶貝蛋娃娃（L.O.L. Surprise dolls）和迪士尼「冰雪奇緣2」（Frozen 2）相關產品；電玩類方面，最熱賣的是「國際足盟大賽20」（FIFA 20）、「勁爆美式足球20」（Madden 20）和任天堂Nintendo Switch。

最高人氣電器產品為蘋果筆電、AirPods無線耳機和三星電視。

奧多比分析預測，今年的網路星期一將看到破紀錄的94億美元銷售額，較去年成長近19%。

奧多比分析表示，消費者28日感恩節當天在線上消費了42億美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP