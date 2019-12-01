西班牙舉行聯合國氣候峰會 美將派團參與

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（法新社華盛頓30日電） 根據美國國務院聲明，美國將派遣外交團隊參加2日起在西班牙舉行的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會（COP25），但川普政府高層官員不會出席。

美國11月4日已正式通知聯合國，將於2020年11月4日正式退出巴黎氣候協定。這份氣候協定希望控制全球氣候增溫不超過工業革命前攝氏2度。

COP25峰會尋求各國強化對抗氣候變遷的承諾，原本定於智利辦理。但智利因為國內騷動取消主辦會議，改由西班牙接手舉行。

美國國務院今天則表示：「美國將繼續參與持續中的氣候變遷磋商和會議，例如COP25，以確保有個能保障美國利益的公平環境。」

美國代表團將由負責海洋、國際環境與科學事務的首席副助理國務卿柏尼卡特（Marcia Bernicat）率隊。

川普曾批評巴黎氣候協定太菁英主義。他在宣布決定退出協定時還說，自己當選美國總統不是被選來代表巴黎公民。但科學家表示，要抑制旱澇增加與風暴強化等全球暖化導致的惡劣傷害，這份協定至關重要。

美國是全球僅次於中國的第2大溫室氣體排放國，也是退出巴黎協定的唯一國家。

© 2019 AFP