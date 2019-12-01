逃過馬戲團人生 多隻老虎赴西班牙展開新生

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（法新社華沙30日電） 9隻老虎輾轉歐洲各地，差點連命都丟了，其中5隻今天將從波蘭啟程，前往西班牙動物收容中心展開新生活。

波蘭西部波茲南（Poznan）動物園發言人秋迪亞（Malgorzata Chodyla）表示：「老虎們都離開了，我們很高興，它們24到30小時之後就會到。」

它們的目的地是西班牙東南部城鎮維列那（Villena）的Primadomus野生動物保護區（Primadomus Wildlife Refuge）。

秋迪亞說，雖然幫老虎打了鎮靜劑，但其中兩隻不想睡覺，造成了一點點驚嚇。

她告訴法新社：「團隊進入籠區要帶走老虎時，它們突然擡起頭來，頓時讓人非常緊張，但最後安然無事。」

她還說，運送老虎的車有暖氣，老虎們也有足夠空間活動。

10月底時，波蘭邊境當局在一輛卡車後座發現10隻脫水的老虎，原本它們要被從義大利送往俄羅斯的達吉斯坦共和國（Dagestan Republic），但卡車在波蘭和白俄羅斯邊界被攔下，困了好幾天。

波蘭檢方以虐待動物罪行，起訴兩名義大利卡車司機以及一名據信安排這趟旅程的男子。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP