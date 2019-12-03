白頭山變烏托邦 金正恩剪綵啟用旗艦計畫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社首爾3日電） 北韓國營媒體今天報導，國家領導人金正恩已主持白頭山附近重大建設剪綵啟用儀式。又名長白山的白頭山是北韓民族的象徵，據稱也是金正恩父親、北韓前領導人金正日的出生地。

國營北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩「已竭盡心力把革命聖地三池淵郡（Samjiyon County）轉變成社會主義烏托邦城鎮 」。

北韓挹注巨大資源重建三池淵，當地是距離橫跨北韓與中國邊界長白山最近的城鎮，工程規模龐大，包含革命運動博物館、冬季運動訓練場、藍莓及馬鈴薯加工廠以及1萬間公寓。

金正恩密切關注這項建設計畫，曾多次造訪那個地區，據報10月時還曾騎白馬馳騁長白山頭。

因為發展核武與彈道飛彈計畫，北韓正面臨多項國際制裁，KCNA把三池淵建設描繪成北韓韌性的展現。報導形容，北韓人民「儘管經歷最艱難考驗，仍沿着自己選擇的筆直道路前進，絲毫沒有動搖」。

KCNA社披露的照片顯示，身穿黑色皮革風衣的金正恩在官員圍繞下，主持剪綵啟用儀式，背後還有父親金正日的巨大雕像。

三池淵計畫規模浩大，法新社記者目睹，興建期間數以千計工人聚集在施工現場，其中許多人是士兵。

© 2019 AFP